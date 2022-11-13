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08:16, 13 ноября 2022Мир

Захарова рассказала о получасовом опоздании Байдена на саммит в Камбодже

Представитель МИД Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Восточноазиатский саммит в Камбодже начали без президента США Джо Байдена, которого ждали полчаса. Об опоздании американского лидера рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — сыронизировала дипломат в адрес американского президента.

12 ноября Байден оговорился во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену, Байден заявил, что хочет поблагодарить «премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН».

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Юлия Мискевич
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