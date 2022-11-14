Канада поставит Украине военной помощи на 376 миллионов долларов

Премьер Канады Трюдо заявил, что поставит Украине военной помощи на 376 миллионов долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов канадских долларов (примерно 376 миллионов долларов США). Об этом пишет РИА Новости.

Он объявил об этом на саммите G20 в Индонезии. Всего с начала боевых действий в феврале Канада поставила Украине военной помощи на сумму более 600 миллионов долларов.

Как говорил ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, он также готов выделить Киеву 25 миллионов евро на поддержку армии. Хукстра добавил, что Нидерланды дополнительно выделят 20 миллионов евро на счет международного фонда помощи Украине. Его слова прозвучали во время пресс-конференции, проходящей в Гааге. Там также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.