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09:33, 14 ноября 2022Из жизни

Медсестра исполнила последнее желание умирающей пациентки

People: в США медсестра усыновила и вырастила ребенка умирающей пациентки

Фото: Al Soot / Unsplash

49-летняя Триша Симан, медсестра больницы в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, усыновила и вырастила ребенка умирающей от рака пациентки. Об этом сообщает издание People.

Симан познакомилась со смертельно больной пациенткой Триш Сомерс в 2014 году. У женщины был восьмилетний сын по имени Уэсли. Она понимала, что после ее смерти ребенок останется без родителей, и попросила медсестру исполнить ее последнее желание. «Я хочу, чтобы вы позаботились о моем сыне», — сказала она.

По словам медсестры, она и ее супруг быстро поняли, что должны помочь больной, и забрали ее с сыном в свой дом. Спустя несколько месяцев пациентка скончалась, а мальчик стал пятым ребенком Симан.

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Уэсли официально усыновили в 2020 году. Сейчас ему 16 лет, он учится в школе и недавно получил водительские права. Подросток утверждает, что не может подобрать слов, чтобы описать, насколько ему повезло стать частью новой семьи. «Я навсегда благодарен им за решение взять нас к себе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании спела песню умирающему сыну, и он вернулся к жизни на 11 месяцев, услышав ее пение. Мать спела мальчику песню из мюзикла «Величайший шоумен», когда он боролся за жизнь в детском хосписе.

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Алиса Удовик
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