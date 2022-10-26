Умирающий мальчик услышал пение матери и вернулся к жизни на 11 месяцев

The Mirror: мать спела песню умирающему сыну и вернула его к жизни

Жительница Великобритании спела песню умирающему сыну, и он вернулся к жизни на 11 месяцев, услышав ее пение. Об этом сообщает The Mirror.

Девятилетний сын профессиональной исполнительницы Дженнифер Осборн Джейк страдал от редкого генетического заболевания — энцефалопатического синдрома. Это заболевание поражает развитие мозга, мышечной и дыхательной систем. В детстве он терял сознание. Тем не менее он любил музыку и узнавал некоторые песни. Он смеялся и улыбался, когда слышал их. «Я плакала, когда видела, что ему плохо. А он начинал смеяться, и я переставала плакать и смеялась вместе с ним. Он умел превращать слезы в смех», — рассказала мать ребенка.

Когда состояние ребенка ухудшилось, родители боялись, что он умрет дома, поэтому направили его в детский хоспис, где он получал паллиативную помощь. Мальчика подключили к аппарату искусственного дыхания. Осборн рассказала о трогательном моменте, когда ей удалось вернуть сына к жизни, спев для него песню. Она пришла навестить умирающего Джейка и спросила у медсестры, что ей делать. «Мне было очень страшно находиться там. Мне было так стыдно, что я плакала. Они отключили его от медицинской аппаратуры, и медсестра посоветовала мне спеть для него», — сказала британка.

Осборн спела мальчику песню из мюзикла «Величайший шоумен», когда он боролся за жизнь в детском хосписе. Медсестры были поражены, когда девятилетний Джейк приободрился, услышав ее пение. После этого он начал дышать самостоятельно и прожил еще 11 месяцев. «Он сделал глубокий вздох, и пение буквально вернуло его назад. Врач вошла, прослушала его при помощи стетоскопа и не могла поверить в результат», — сказала британка.

К сентябрю состояние ребенка ухудшилось. Женщина зашла в его палату накануне его смерти. «Что-то просто переключилось во мне, и я как мать знала, что он умрет. Я вошла и сказала все, что хотела сказать ему. После этого я поцеловала его и сказала, чтобы он отдыхал. Если хочет отдыхать, пусть отдыхает», — сказала она. На следующий день мальчик умер. Мать рассказала, что спела спасшую его песню на похоронах.

Осборн рассказала, что ее трехлетний сын Джимми тоже страдает от этого синдрома. Заболевание вызвано генетической мутацией, которая имеется у обоих родителей. Это очень редкое заболевание. В общей сложности известно всего около 100 таких случаях в мире.

Ранее сообщалось, что житель деревни Ист-Рантон, графство Норфолк, сделал татуировку с использованием праха шестилетнего сына. Она изображает отца и сына, которые уходят вдаль.