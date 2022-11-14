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15:44, 14 ноября 2022Россия

В Госдуме ответили на желание главы ЕК лицом к лицу встретиться с Путиным

Депутат Госдумы Белик: Урсула фон дер Ляйен примерила «железную маску смелого политика»
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, примеряя «железную маску смелого политика». Так на ее желание ответил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, передает News.ru.

По его словам, фон дер Ляйен не делала подобных заявлений до того, как стало известно об отказе главы российского государства лететь на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезию.

«Она демонстрирует ярый порыв, прекрасно зная, что Путин не поедет на саммит. Но даже гипотетически, о чем можно говорить с фон дер Ляйен, прочно зависимой от мнения Вашингтона?» — уточнил Белик, добавив, что постоянные обвинения в адрес России в якобы ее причастности к энергетическому кризису и инфляции в Евросоюзе — «слабое и бездарное» оправдание для Еврокомиссии, «увлекающейся антироссийскими санкциями».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании видеть на встрече стран «Большой двадцатки» (G20) президента России Владимира Путина, чтобы поговорить с ним лицом к лицу.

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Сергей Истомин
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