Глава ЕК заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о желании поговорить лицом к лицу с Путиным на G20

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о желании видеть на встрече стран «Большой двадцатки» (G20) президента России Владимира Путина, чтобы поговорить с ним лицом к лицу. Об этом она заявила в ходе интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», — рассказала она.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию на саммите лидеров государств возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне прибыл на место проведения саммита.

Ранее стало известно, что Европейский союз и Великобритания решили бойкотировать выступления России на саммите G20. А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джозеф Байден не планирует встречаться с Лавровым.

