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03:20, 14 ноября 2022Россия

В России предложили отсрочку платежей за аренду для мобилизованных бизнесменов

«Известия»: Минфин РФ предложи отсрочку платежей за аренду для мобилизованных бизнесменов

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Министерство финансов России предложило ввести отсрочку платежей за аренду недвижимости и оборудования, для этого разрабатывается соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Отмечается, что ведомство сотрудничает с заинтересованными министерствами. Инициатива коснется индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также предприятий малого и среднего бизнеса и любые организации, чьи руководители были призваны на воинскую службу.

В Минфине указали, что в настоящее время в России нет средств регулирования финансовой аренды (лизинга), равно как точного понимания о ее состоянии. Это влечет за собой непрозрачность процессов и риски злоупотреблений.

В настоящее время министерство разрабатывает антикризисные меры по стабилизации данной сферы, в том числе по заморозке арендных платежей.

Минобороны России отчиталось о завершении частичной мобилизации, объявленной президентом страны, еще 31 октября. По данным ведомства, по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

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Марина Совина
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