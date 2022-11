Врач перечислил пять простых способов избавиться от жира на животе

ETNT: врач Майк Бол советует меньше нервничать, чтобы избавиться от жира на животе

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно меньше нервничать и сократить употребление алкоголя, считает врач Майк Бол. Он перечислил пять простых способов похудеть в материале для Eat This, Not That!

Бол объяснил, что есть разные виды жировых отложений, и в области живота нередко образуется висцеральный жир. Он скапливается вокруг органов брюшной полости и может провоцировать развитие болезней сердца, гипертонию и другие опасные заболевания.

В первую очередь врач советует увеличить физические нагрузки и помнить, что нельзя с помощью спорта или диеты сбросить вес лишь в определенном месте, будь то живот или бедра. Он посоветовал совершать ежедневные прогулки пешком и искать возможности для дополнительной физической активности, например, отказаться от использования лифта.

Для эффективного похудения Бол рекомендует увеличить количество белка, овощей и фруктов в рационе. «Добавление качественных источников белка также важно и может быть полезным. Если есть возможность, выбирайте постные белки, такие как рыба и курица», — объяснил специалист.

Также необходимо сократить потребление алкоголя. По словам Бола, исследования показывают, что алкоголь провоцирует образование жировых отложений в области живота. Помимо этого, причиной набора веса может быть стресс и некачественный сон. Чтобы снизить уровень стресса, врач предлагает попробовать дыхательные практики и медитацию. Если же присутствует хроническая тревога, лучше обратиться к специалисту.

В заключении врач добавил, что одно из главных правил похудения — создание дефицита калорий. «Если вы заранее спланируете (или даже приготовите) все свои блюда в начале недели, вам будет легче придерживаться диеты без необходимости думать об этом каждый день. Вы даже можете заранее решить, чем будете перекусывать, если вдруг почувствуете голод», — заключил он.

