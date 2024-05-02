Названа стоимость новых флагманов Huawei в мире

Смартфоны Huawei Pura 70 оценили минимум в 999 евро на мировом рынке

Китайская корпорация Huawei начала продажи флагманских смартфонов Pura 70 на мировом рынке. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В компании назвали стоимость устройств, которые поступят в продажу 22 мая. Так, базовый аппарат Huawei Pura 70 с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 999 евро, или около 99 тысяч рублей. Модель Pura 70 Pro обойдется в 1199 евро, или около 119 тысяч рублей. Топовая версия Pura 70 Ultra, имеющая 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, стоит 1499 евро, или около 149 тысяч рублей.

При этом на глобальном рынке не появится смартфон Pura 70 Pro+, который можно приобрести в Китае. Также функция звонков и передачи сообщений через спутниковую систему Beidou останется эксклюзивной для китайского рынка.

Все модели, представленные в середине апреля, получили OLED-дисплей и новый флагманский процессор Kirin 9010, созданный компанией SMIC по семинанометровому техпроцессу. Устройства поддерживают функции работы с искусственным интеллектом (ИИ).

В конце апреля источники издания The Register рассказали, что в корпорации Huawei планируют выйти со своей операционной системой за пределы Китая. Для этого в компании активно поддерживают разработчиков приложений.