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16:31, 18 апреля 2024Наука и техника

Huawei представила новые флагманы

Huawei выпустила флагманскую линейку Pura 70 с чипом Kirin 9010

Кадр: Sparrows News / YouTube

Китайский IT-гигант Huawei анонсировал новую флагманскую линейку смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы компании.

В серию Pura 70 вошли четыре устройства. Стартовый аппарат имеет стеклянный корпус с алюминиевыми рамками, 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с частотой 120 герц, чип Kirin 9010, от 12/256 гигабайт памяти. На задней панели гаджета находится камера с объективами разрешением 50, 13 и 12 мегапикселей. Гаджет вышел с батареей емкостью 4900 миллиампер-часов и операционной системой HarmonyOS 4.2.

Pura 70 Pro отличается от базового смартфона наличием камеры с объективами разрешением 50, 48 и 12,5 мегапикселей и батареей емкостью 5050 миллиампер-часов. В свою очередь, Pura 70 Pro+, в отличие от предыдущей модели, имеет 16 гигабайт оперативной памяти. Оба гаджета вышли с поддержкой спутниковой связи, которой нет в стартовом Pura 70.

Huawei Pura 70 Ultra оказался топовым и самым дорогим устройством линейки. Он отличается от других гаджетов линейки наличием задней панели с отделкой из натуральной кожи и камерой с объективами разрешением 50, 50 и 40 мегапикселей с выдвижным механизмом для увеличения. Также флагман получил аккумулятор емкостью 5200 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 100 ватт.

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Стоимость Huawei Pura 70 начинается с 5499 юаней (около 71 тысячи рублей). Pura 70 Pro — 6499 юаней (84 тысячи рублей), Pura 70 Pro+ — 7999 юаней (104 тысячи рублей). Huawei Pura 70 Ultra обойдется минимум в 9999 юаней, или около 130 тысяч рублей.

В середине апреля стало известно, что китайская корпорация Huawei отменила выход флагмана P70 и запустила новую линейку Pura. Причины изменения названия серии флагманских устройств не раскрываются.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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