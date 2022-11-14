Безос пообещал еще при жизни потратить свое богатство на благотворительность

CNN: основатель Amazon Джефф Безос пообещал отдать свое богатство на благотворительность

Джефф Безос — основатель Amazon и четвертый в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием 124 миллиарда долларов — пообещал в интервью CNN отдать большую часть своего богатства на благотворительность еще при жизни.

Ранее миллиардер публично не высказывался о планах раздать свое состояние. Но на вопрос по теме от ведущей CNN Хлои Мелас Безос ответил, что не планирует посмертную благотворительность. По словам бизнесмена, он хотел бы пожертвовать деньги, пока еще жив, на борьбу с изменением климата и поддержку людей, которые могут «объединить человечество перед лицом глубокого социального и политического раскола».

При этом Безос не назвал конкретную долю капитала, которую хочет отдать, так же, как и получателей средств. Однако у миллиардера уже есть свой благотворительный фонд Bezos Earth Fund, которому предприниматель пожертвовал десять миллиардов долларов за десять лет — это примерно восемь процентов от его текущего состояния.

Ранее Безоса упрекали в том, что он не присоединился к инициативе сотни богатейших людей мира The Giving Pledge, участники которой публично обещают передать основную часть своего состояния на благотворительность. Авторами этой инициативы выступили сооснователь Microsoft Билл Гейтс и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила акции Amazon и стала одной из богатейших женщин в мире с состоянием 29,8 миллиарда долларов, также пообещала отдать почти все деньги на благотворительные цели. Ранее она пожертвовала фондам два принадлежащих ей поместья стоимостью 55 миллионов долларов.