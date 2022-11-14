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17:32, 14 ноября 2022Мир

Байден допустил замедление спецоперации на Украине

Президент США Байден допустил замедление темпов спецоперации на Украине в преддверии зимы
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Темы специальной военной операции России на Украине могут замедлиться в преддверии зимы, допустил президент США Джо Байден. Его слова приводит Reuters.

«Приближение зимы, опасения инфляции, вызванной растущими ценами на продовольствие и энергоресурсы, уже поставленное Украине вооружение на миллиарды долларов <...> привели к тому, что в Вашингтоне стали говорить о возможном поворотном моменте в конфликте», — объяснил он.

Ранее американский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы глава Китая призвал избегать прямого конфликта между глобальными державами из-за Украины.

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Виктория Кондратьева
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