Китай призвал к комплексным решениям для урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин призвал избегать прямого конфликта между глобальными державами из-за Украины

Миру следует помнить, что урегулирование таких конфликтов, как на Украине, требует комплексных решений, призвал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом. Его цитирует ТАСС.

Лидер Китая указал, что в ходе разрешения конфликта необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами, а также напомнил, что «в войнах и конфликтах не бывает победителей».

Си Цзиньпин также заявил, что поддерживает и ждет возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной.

Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин в ходе переговоров пришли к единому мнению о ядерной войне. Они согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также выразили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине.

