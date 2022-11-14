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08:46, 14 ноября 2022Россия

Володин обвинил Зеленского в «долговой кабале» на Украине

Спикер Думы Володин заявил, что президент Зеленский «вогнал украинцев в долговую кабалу»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот «вогнал граждан Украины в долговую кабалу». Комментарий парламентария приводится в его Telegram-канале.

Володин отметил, что сейчас Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9 процента — на обслуживание долгов.

«Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего», — написал спикер Госдумы.

Парламентарий пояснил, что госпереворот 2014 года привел Украину к полной потере суверенитета. В настоящее время бюджет страны почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов, указал Володин.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента допустил, что Украина потеряла способность существовать как государство из-за НАТО. Володин указал на неспособность Киева выполнять социальные обязательства перед своими гражданами из-за разрушенной финансовой системы.

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Анна Щербакова
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