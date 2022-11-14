В российском городе заработает гостевой чум

В Салехарде заработает гостевой чум, где желающим предложат попробовать строганину из рыбы

В Салехарде заработает гостевой чум, где всем желающим предложат попробовать строганину из рыбы и оленину, а также морошку и голубику. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс».

Для россиян планируется проводить мастер-классы по изготовлению оберегов и сувениров коренных народов Севера. Организацией нового туристического объекта в городе занялась многодетная мать из Приуральского района Валентина Михневич. Она заключила социальный контракт в органе соцзащиты на открытие бизнеса в сфере туризма.

С помощью субсидии в 350 тысяч рублей женщина приобрела часть шестов. Также Михневич, которая родилась и выросла в чуме, сшила подушки с национальным орнаментом, перины, покрывала и скатерти.

«Давно мечтала о своем чуме, хотела делиться культурой и традициями коренных народов Севера с гостями и жителями Ямала», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что житель Салехарда Максим Крячко переехал на Крымское побережье со своим чумом. Мужчина отметил, что 90 процентов находящихся в Крыму туристов ничего не знают о таком типе жилища.