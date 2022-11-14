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20:46, 14 ноября 2022Мир

Nord Stream AG начала обследовать точки разрыва «Северных потоков» в водах Дании

Дания разрешила Nord Stream AG обследовать точки разрыва «Северных потоков» в своих водах
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Датское агентство геоданных (Danish Geodata Agency) предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

Компания рассказала, что зафрахтованное ею судно начало обследование точек повреждений трубопровода. Уточняется, что длительность процесса обследования будет зависеть от погодных условий в этом районе.

Ранее аналитическая фирма SpaceKnow зафиксировала, что в дни перед взрывами близ «Северных потоков» были замечены неизвестные суда с выключенными датчиками. Два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии произошли в территориальных водах Швеции и Дании.

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Виктория Кондратьева
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