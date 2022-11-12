Суда с выключенными датчиками заметили близ «Северных потоков» перед взрывами

Wired: суда с выключенными датчиками заметили у «Северных потоков» в дни перед взрывами

Аналитическая фирма SpaceKnow зафиксировала, что в дни перед взрывами близ «Северных потоков» были замечены неизвестные суда с выключенными датчиками. Об этом сообщает издание Wired.

Два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. Как рассказал глава компании Джерри Яворницки, у них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении.

То есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть от мира информацию о местонахождении и общую информацию Джерри Яворницки Глава SpaceKnow

Для установления данных компания проанализировала архив спутниковых снимков за 90 дней. Удалось выяснить, что за это время в районе трубопроводов проходило 25 судов. Из них у 23 кораблей системы опознавания были включены. После изучения информации аналитики передали их в НАТО.

Швеция не нашла виновных во взрывах на «Северных потоках»

10 ноября глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что Стогкольм не знает, кто ответственен за взрывы на газопроводах «Северный поток». «Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», — сказал он. При этом прокуратура и служба разведки Швеции считают произошедшее диверсией.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил весь мир в том, что очевидного исполнителя терактов укрывают. «Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду», — признал он.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев прямо указал на то, что основным получателем выгоды от взрывов на «Северных потоках» являются США. Кроме того, в планировании терактов также принимала участие Великобритания, заверил он. О причастности Лондона к терактам на газопроводах также заявлял представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Путин назвал взрывы на газопроводах терактом

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

Позже «Газпром» уточнил, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. Кроме того, на месте ЧП обнаружили кратеры техногенного характера, а один из участков трубы был полностью разрушен.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о ремонте газопроводов пока не принималось, эту возможность должны оценить специалисты. В то же время сам Путин в середине октября отмечал, что запуск даже оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален.