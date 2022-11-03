Патрушев назвал США основным получателем выгоды от ЧП на «Северных потоках»

Патрушев: США являются основным получателем выгоды от терактов на «Северных потоках»

США являются основным получателем выгоды от чрезвычайных происшествий на «Северных потоках». Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, в планировании терактов также принимала участие Великобритания.

Ранее сенатор Андрей Климов предложил пригласить в Совфед экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на газопроводах. По мнению представителя верхней палаты парламента, Трасс не скрывала своего желания прекратить снабжение Евросоюза газом через «Северный поток».