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09:18, 3 ноября 2022Россия

Патрушев назвал США основным получателем выгоды от ЧП на «Северных потоках»

Патрушев: США являются основным получателем выгоды от терактов на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

США являются основным получателем выгоды от чрезвычайных происшествий на «Северных потоках». Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, в планировании терактов также принимала участие Великобритания.

Ранее сенатор Андрей Климов предложил пригласить в Совфед экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на газопроводах. По мнению представителя верхней палаты парламента, Трасс не скрывала своего желания прекратить снабжение Евросоюза газом через «Северный поток».

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Константин Лысяков
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