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16:34, 2 ноября 2022Экономика

На месте ЧП на «Северном потоке» нашли техногенные кратеры

Nord Stream: участок «Северного потока» полностью разрушен, найдены техногенные кратеры

Кадр: Trond Larsen / Globallookpress.com

На месте ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили кратеры техногенного характера. Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream, передает ТАСС.

Об этом стало известно по результатам осмотра места повреждения на морском дне. Также в компании указали, что участок трубы полностью разрушен.

Ранее президент России подтвердил, что российские представители начали работу по обследованию места диверсии. На местах взрывов специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

Как заявили в Кремле, решений о ремонте «Северных потоков» пока не принималось, возможность ремонта должны оценить специалисты. В середине октября российский президент отмечал, что запуск даже оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» маловероятен.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

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Платон Щукин
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