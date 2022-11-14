Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с участием автобуса. Об этом со ссылкой на собственный источник в понедельник, 14 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на 339-м километре трассы «Р-22», недалеко от населенного пункта Колобово в Рязанской области. Предварительно сообщается, что рейсовый автобус Setra, следовавшей из Санкт-Петербурга в Махачкалу, столкнулся с Ford Focus, который ехал по встречной полосе.

В автобусе находились девять человек, среди них были два водителя. В иномарке ехали три россиянина. В результате столкновения все, кто находился в Ford Focus, погибли: водитель и женщина с ребенком, находившиеся на пассажирском сиденье.

13 ноября стало известно еще об одном смертельном ДТП в Кузбассе. Два человека погибли и семь пострадали. Авария произошла на трассе Белово — Инской: столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и легковой автомобиль Chery Tiggo.