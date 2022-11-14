Определены самые интересующиеся жильем в Дубае россияне

Жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга стали лидерами по спросу на жилье в Дубае

В октябре — ноябре 2022 года больше всего среди россиян жильем в Дубае интересовались москвичи. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty. Эксперты определили, что на столицу пришлось 60,5 процента от общего числа запросов среди граждан России.

Городом, занявшим второе место в списке крупных городов страны с наибольшим спросом на недвижимость в Дубае, эксперты назвали Санкт-Петербург. Доля обращений относительно общего числа в октябре — ноябре текущего года составила 14,5 процента. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург с показателем в 3,3 процента. Меньше всего обращений среди крупных городов России было зафиксировано со стороны жителей Омска — 0,7 процента.

Специалисты добавили, что список городов-миллионников по спросу на инвестиции в недвижимость Дубая также возглавила Москва — на нее пришлось 67,4 процента от всех запросов со стороны граждан России. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем в 5,6 процента, а на третьем — сразу три города, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. Доля обращений среди жителей каждого из них составила 4,7 процента.

Ранее риелтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович раскрыл причину ажиотажного интереса россиян к жилью в Дубае. По его словам, россияне в основном покупают жилье в городе, чтобы потом заработать на его продаже или сдаче в аренду.