Вора в законе Эро Томского арестовали в Ереване

В Ереване суд арестовал вора в законе Эро Томского и двоих членов его группировки

В Ереване суд арестовал вора в законе Эро Томского и двоих членов его криминальной группировки. Об этом сообщает издание «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет страны.

По данным следствия, авторитет, имеющий высший статус в криминальной иерархии, возглавлял и руководил преступной группой. Он собирал деньги в поддержку отбывающих наказание в местах лишения свободы, решал спорные вопросы между представителями криминального мира и наказывал виновных по воровским понятиям.

В результате обысков в 30 квартирах силовики нашли патроны, наличность и документы.