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20:06, 14 ноября 2022Силовые структуры

Вора в законе Эро Томского арестовали в Ереване

В Ереване суд арестовал вора в законе Эро Томского и двоих членов его группировки

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

В Ереване суд арестовал вора в законе Эро Томского и двоих членов его криминальной группировки. Об этом сообщает издание «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет страны.

По данным следствия, авторитет, имеющий высший статус в криминальной иерархии, возглавлял и руководил преступной группой. Он собирал деньги в поддержку отбывающих наказание в местах лишения свободы, решал спорные вопросы между представителями криминального мира и наказывал виновных по воровским понятиям.

В результате обысков в 30 квартирах силовики нашли патроны, наличность и документы.

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Любовь Ширижик
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