В США рассказали о китайской «матери всех бомб»

The Drive: китайская «мать всех бомб» напоминает американский боеприпас GBU-43/B MOAB

Китайская «мать всех бомб» может напоминать американский фугасный авиационный боеприпас GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Об этом рассказывает издание The Drive, обратившее внимание на снимок, размещенный в Twitter.

В подписи к фотографии отмечается, что малоизвестный большой боеприпас предназначен для сброса с китайского бомбардировщика H-6K. Американское издание пишет, что изначально видео со сбрасываемой с самолета бомбой было выложено в соцсеть Weibo Военно-воздушными силами (ВВС) Китайской Народной Республики.

The Drive уверяет, что о существовании новой бомбы стало известно в 2019 году из рекламного ролика китайского оборонного концерна NORINCO — тогда же газета Global Times назвала его самой мощной китайской неядерной бомбой, однако спустя некоторое время свою публикацию с этим утверждением удалила.

Издание со ссылкой на появившиеся в то время публикации отмечает, что в случае китайской «матери всех бомб» речь может идти о термобарическом боеприпасе, который по своим физико-химическим свойствам напоминает 220-миллиметровые реактивные снаряды российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и американскую GBU-43/B MOAB. Авторы материала уверены, что китайский боеприпас способен разрушать защищенные укрепления, в том числе подземные.

The Drive признает, что в настоящее время в открытых источниках подробной официальной информации о данном оружии нет.

В октябре 2021 года в публикации американского издания 19FortyFive почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B MOAB, впервые использованный в 2003 году в Афганистане, был назван самым смертоносным оружием ВВС США.