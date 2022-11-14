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14:05, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Журналисты AP не смогли назвать источники информации о госпитализации Лаврова

Журналисты AP выгнали корреспондента RT после вопроса про новость о госпитализации Лаврова

Фото: Hiro Komae / AP

Журналисты Associated Press выгнали корреспондентку RT Марию Финошину, спросившую их об источниках информации о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова. Видеозапись разговора с журналистами Финошина опубликовала в своем Telegram-канале.

«Так команда AP — сидят в пресс-центре буквально через стенку от нас, грех было не заглянуть. (…) Я попросила назвать имена тех самых загадочных "индонезийских чиновников", на которых журналисты ссылались в своей "новости", — мне указали на дверь», — написала она.

В ролике видно, как Финошина зашла в кабинку к журналистам Associated Press на саммите G20 и спросила имена чиновников, на которых те сослались в материале о госпитализации Лаврова. Ее собеседники не смогли ответить на вопрос и поинтересовались, откуда она пришла. Затем Финошину попросили покинуть помещение.

Ранее в понедельник, 14 ноября, Associated Press сообщило, что Лавров попал в больницу после прибытия на G20 на Бали со ссылкой на три источника в индонезийских правительственных и медицинских кругах. В разговоре с ТАСС Лавров опроверг информацию о госпитализации. По словам министра, он находится в гостинице и готовится к саммиту стран «Большой двадцатки»

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Денис Савосин
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