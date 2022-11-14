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12:33, 14 ноября 2022Мир

Лавров опроверг госпитализацию на Бали

Глава МИД России Лавров в разговоре с ТАСС опроверг информацию о госпитализации
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ на сообщения Associated Press заявил, что не госпитализирован, а находится в гостинице и готовится к саммиту стран «Большой двадцатки» (G20). ТАСС опубликовали его фотографию.

«Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице», — рассказал министр агентству.

О том, что Лавров госпитализирован, писали агентства Bloomberg и AP со ссылкой на индонезийских чиновников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию и опубликовала видео с дипломатом.

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Виктория Кондратьева
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