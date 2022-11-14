Лавров опроверг госпитализацию на Бали

Глава МИД России Лавров в разговоре с ТАСС опроверг информацию о госпитализации

Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ на сообщения Associated Press заявил, что не госпитализирован, а находится в гостинице и готовится к саммиту стран «Большой двадцатки» (G20). ТАСС опубликовали его фотографию.

«Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице», — рассказал министр агентству.

О том, что Лавров госпитализирован, писали агентства Bloomberg и AP со ссылкой на индонезийских чиновников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию и опубликовала видео с дипломатом.