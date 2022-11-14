США назвали угрозой суверенитету европейской страны

Wirtschaftswoche: США угрожают суверенитету Германии в вопросах вооружения

США угрожают суверенитету Германии в вопросах вооружения, поскольку немецкий военно-промышленный комплекс рискует «остаться не у дел» из-за закупок оружия и техники у Соединенных Штатов. Об этом пишет издание Wirtschaftswoche.

В материале отмечается, что немецкая оружейная промышленность настаивает на выделении доли в запланированных закупках вооружений за рубежом. При этом власти ФРГ намерены как можно быстрее восстановить боеспособность бундесвера и готовы приобретать «готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки», в первую очередь американского производства.

Промышленники считают, что импорт вооружений может привести к утрате ключевых технологий. Они потребовали от бюджетного комитета бундестага принять решение о том, чтобы правительство производило закупки в соответствии с четко сформулированными ответными обязательствами со стороны поставщиков.

«Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать все для того, чтобы не попасть на ближайшие 30-50 лет в зависимость от американцев», — подчеркнул управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль.

Среди плюсов приобретения вооружений в США в материале указывается то, что немецкие оружейники смогут осваивать все технические достижений и сохранить рабочие места для специалистов.

Ранее профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни допустил, что внутри НАТО может возникнуть раскол относительно оказания поддержки Украине из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Европа в результате боевых действий.

