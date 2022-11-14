Живущий в Стамбуле россиянин рассказал о панике в городе после теракта

«360»: российский турист рассказал о небезопасной обстановке в Стамбуле после теракта

Российский турист Байры Джумаев, находящийся в Стамбуле уже девять месяцев, раскрыл, как изменилась жизнь горожан после теракта. Об обстановке в турецком городе он рассказал в интервью каналу «360».

Мужчина признался, что после трагедии на улице Истикляль он впервые за все время пребывания в Стамбуле «ощущал себя не в безопасности». По его словам, люди начали паниковать и распространять непроверенную информацию. Джумаев отметил, что из-за слухов находиться в городе стало «очень страшно и небезопасно»: например, ходят разговоры о минировании метро и массовом закрытии заведений возле площади Таксим.

Кроме того, россиянин рассказал об отключении интернета в Стамбуле и, предположительно, по всей Турции. Так, мать туриста, которая живет в другой стране, узнала о теракте раньше, чем родственники мужчины, находящиеся в городе.

«Очень страшно, небезопасно стало находиться на данный момент в Стамбуле из-за слухов. Говорят, что и метро сейчас заложено, и все заведения закрывают... Люди в панике, сидят дома, говорят, что эту неделю лучше никуда не выходить», — добавил путешественник.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места происшествия. В результате теракта пострадал 81 человек, в том числе трое россиян, погибли шестеро.