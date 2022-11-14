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14:39, 14 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан отказался открывать избирательные участки на Украине

МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на выборах

Фото: Sadat / Globallookpress.com

МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, пишет РИА Новости.

«В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если они (граждане Казахстана — прим. «Ленты.ру») желают, могут поехать в соседнюю страну — Молдову либо Польшу — и проголосовать там», — заявил Смадияров.

О желании проголосовать необходимо уведомить посольства предварительно, чтобы те успели подготовить нужное количество бюллетеней, добавил он.

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. Первым зарегистрированным кандидатом стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Алевтина Запольская
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