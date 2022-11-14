Казахстан отказался открывать избирательные участки на Украине

МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на выборах

МИД Казахстана отказался открывать на Украине участки для голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, пишет РИА Новости.

«В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если они (граждане Казахстана — прим. «Ленты.ру») желают, могут поехать в соседнюю страну — Молдову либо Польшу — и проголосовать там», — заявил Смадияров.

О желании проголосовать необходимо уведомить посольства предварительно, чтобы те успели подготовить нужное количество бюллетеней, добавил он.

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. Первым зарегистрированным кандидатом стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.