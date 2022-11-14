Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 14 ноября 2022Мир

Шольц порассуждал об изоляции России на саммите G20

Шольц заявил о важности совместных дискуссий на фоне изоляции России на саммите G20

Фото: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, рассуждая об изоляции России на саммите «Большой двадцатки» (G20), указал на важность совместных дискуссий. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, насколько изолирована Россия на этом мероприятии, политик отметил, что «соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас». Говоря о поддержке Москвы другими странами, он напомнил, что G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. По данным издания, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее представителями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, что изоляция России на саммите G20 в Индонезии может быть связана с попыткой отсрочить мирные переговоры с Украиной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН поддержала возмещение ущерба Украине
Сотрудники на удаленке признались в подработке
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Губернатор рассказал подробности о найденном в Севастополе мертвом дельфине
Финляндия поддержала подготовку новых санкций против России
В России отказались возмещать ущерб Украине
Белый дом заявил о намерении США продолжать вводить санкции против Ирана
Депутат назвал резолюцию Генассамблеи ООН грабежом на межгосударственном уровне
Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции ВСУ под Артемовском
В Совфеде назвали ничтожной резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.