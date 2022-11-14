Шольц порассуждал об изоляции России на саммите G20

Шольц заявил о важности совместных дискуссий на фоне изоляции России на саммите G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, рассуждая об изоляции России на саммите «Большой двадцатки» (G20), указал на важность совместных дискуссий. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, насколько изолирована Россия на этом мероприятии, политик отметил, что «соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас». Говоря о поддержке Москвы другими странами, он напомнил, что G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. По данным издания, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее представителями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, что изоляция России на саммите G20 в Индонезии может быть связана с попыткой отсрочить мирные переговоры с Украиной.