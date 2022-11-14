Кулеба провел переговоры с Латвией по новым антироссийским санкциям

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с латвийским коллегой новые ограничения против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонные переговоры с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба указал, что в ходе разговора, в том числе, был поднят вопрос новых санкции Евросоюза (ЕС) в отношении России. «Мы разделяем мнение, что любая отмена введенных ранее санкций создала бы опасный прецедент», — заявил украинский политик. Он также уточнил, что Киев и Рига продолжают совместную работу по обеспечению функционирования зерновой сделки.

Ранее Кулеба призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помешать России устроить «голодные игры». Он добавил, что Киев не наблюдает признаков искреннего стремления Москвы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Министр подчеркнул, что начинать переговоры ради видимости не имеет смысла.