Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибудет с визитом в Казахстан 16-17 ноября

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет с визитом в Казахстан. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает пресс-служба ведомства.

Он сообщил, что Боррель посетит Казахстан 16-17 ноября. По словам Смадиярова, в рамках визита у дипломата запланированы встречи с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди — и руководством страны. В ходе переговоров стороны намерены обсудить актуальные региональные и международные проблемы, а также перспективы двустороннего сотрудничества между республикой и Евросоюзом.

Ранее во время встречи с американском послом Дэниелом Розенблюмом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о желании укрепить и расширить партнерство с США. Дипломат, в свою очередь, назвал Астану надежным партнером в регионе и сообщил, что Вашингтон полностью поддерживает реформы, проводимые Токаевым.