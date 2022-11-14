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14:59, 14 ноября 2022Бывший СССР

Боррель посетит Казахстан

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибудет с визитом в Казахстан 16-17 ноября

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет с визитом в Казахстан. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает пресс-служба ведомства.

Он сообщил, что Боррель посетит Казахстан 16-17 ноября. По словам Смадиярова, в рамках визита у дипломата запланированы встречи с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди — и руководством страны. В ходе переговоров стороны намерены обсудить актуальные региональные и международные проблемы, а также перспективы двустороннего сотрудничества между республикой и Евросоюзом.

Ранее во время встречи с американском послом Дэниелом Розенблюмом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о желании укрепить и расширить партнерство с США. Дипломат, в свою очередь, назвал Астану надежным партнером в регионе и сообщил, что Вашингтон полностью поддерживает реформы, проводимые Токаевым.

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Георгий Нестеров
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