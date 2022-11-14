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15:12, 14 ноября 2022Россия

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства России за сдачу в плен

Сенатор Клишас: в ГД внесены поправки о лишении приобретенного гражданства за сдачу в плен

Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

Сенаторы Андрей Клишас, Григорий Карасин и Виктор Бондарев, а также вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин внесли в Госдуму поправки к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве России. Они предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за сдачу в плен и другие преступления. Таблица на соответствующую тему была размещена в Telegram-канале Клишаса.

Сенаторы предлагают лишать приобретенного гражданства тех, кто совершил хотя бы одно из следующих правонарушений: «добровольная сдача в плен», «уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни», «дезертирство».

Помимо прочего, лишать приобретенного гражданства РФ планируют за неисполнение приказа или сопротивление начальству.

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13 ноября стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Согласно президентским поправкам, гражданства предлагается лишить за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, дискредитацию Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

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Варвара Кошечкина
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