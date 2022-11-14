Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства России за сдачу в плен

Сенатор Клишас: в ГД внесены поправки о лишении приобретенного гражданства за сдачу в плен

Сенаторы Андрей Клишас, Григорий Карасин и Виктор Бондарев, а также вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин внесли в Госдуму поправки к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве России. Они предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за сдачу в плен и другие преступления. Таблица на соответствующую тему была размещена в Telegram-канале Клишаса.

Сенаторы предлагают лишать приобретенного гражданства тех, кто совершил хотя бы одно из следующих правонарушений: «добровольная сдача в плен», «уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни», «дезертирство».

Помимо прочего, лишать приобретенного гражданства РФ планируют за неисполнение приказа или сопротивление начальству.

13 ноября стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Согласно президентским поправкам, гражданства предлагается лишить за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны, дискредитацию Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.