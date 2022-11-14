Литва поставила на Украину бронетехнику

Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил о поставке 12 бронетранспортеров на Украину

Литва поставила на Украину 12 бронетранспортеров (БТР) М-113. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Арвидас Анушаускас на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Направленная Украине техника уже прибыла на место», — сообщил он. По его словам, 10 единиц бронетехники вооружены 120-миллиметровыми самоходными минометами, а две являются командными машинами управления огнем. Министр уточнил, что всего Литва отправила на Украину 62 бронетранспортера М-113 разной модификации.

Анушаускас подчеркнул, что литовская сторона выполняет свои обязательства. Также он поблагодарил солдат и специалистов национальной обороны страны за оперативную подготовку техники.

Ранее Нидерланды приняли решение выделить 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Средства пойдут в том числе на питание, машины скорой помощи и бензовозы. Кроме того, страна дополнительно направит 20 миллионов евро на счет международного фонда помощи Украине.