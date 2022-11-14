Забившему молотком полуторагодовалого ребенка россиянину вынесли приговор

Забившего молотком 1,5-годовалого ребенка калининградца приговорили к 19 годам колонии

Калининградский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю Славского района, который убил малолетнего сына своей знакомой. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как установило следствие, 10 ноября 2021 года россиянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вывел плачущего мальчика на лестницу, где несколько раз ударил его головой о ступени, после чего нанес удары молотком по голове ребенка. Тело мальчика он спрятал на чердаке, однако впоследствии принимал участие в поисках ребенка.

Ранее в Москве мужчина покончил с собой после того, как избил девятилетнего племянника молотком. Москвич заразился COVID-19 в больнице, где лежал из-за проблем с почками. После этого у него начались проблемы с психикой, из-за чего ему пришлось обращаться к врачам и принимать антидепрессанты. В день трагедии к россиянину в гости приехал брат жены с семьей. В какой-то момент мужчина затолкал племянника в комнату и начал избивать его молотком.