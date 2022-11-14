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13:53, 14 ноября 2022Среда обитания

В России заявили о благоприятной ситуации для покупателей недвижимости

Экономист Сигал заявил о благоприятных условиях для покупателей на вторичном рынке жилья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На рынке вторичной недвижимости сейчас сложилась благоприятная ситуация для покупателей. Об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В разговоре с «Лентой.ру» экономист заявил, что новые меры поддержки ипотечного кредитования поспособствовали бы развитию рынка.

«Для покупателей ситуация на рынке сейчас достаточно благоприятная: предложений на вторичном рынке сравнительно много. Увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов и общее снижение рыночных цен», — отметил Сигал.

Экономист считает, что активизация инвесторов, которые подбирают выгодные ликвидные варианты для вложения в недвижимость, повлияла на средние значения спроса и динамику рынка. «Введение же новых мер поддержки ипотечного кредитования, определенно, подстегнуло бы рынок жилья, сокращая разрыв между объемом предложений первичного и вторичного рынков недвижимости», — высказался специалист.

Ранее были названы города России с уменьшившимися квартирами в новостройках. Так, в октябре 2022 года среди крупных городов России средняя площадь квартир в новостройках больше всего уменьшилась в Сочи — за год динамика достигла минус 16 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Виктория Немис
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