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17:39, 14 ноября 2022Мир

Нетаньяху сочли приемлемым для Путина и Зеленского посредником

Израильский политолог Навон счел Нетаньяху приемлемым для Путина и Зеленского посредником

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который вновь может возглавить правительство страны, станет приемлемым посредником для президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон.

По мнению политолога, израильский политик «с удовольствием» сыграл бы роль посредника между двумя странами. Однако предшественник Нетаньяху на премьерском посту Нафтали Беннет в начале боевых действий уже предпринимал подобную попытку, но потерпел неудачу.

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Впрочем, как отметил Навон, с того момента прошло много месяцев, и ситуация «на земле» существенно изменилась. «Возможно, сейчас как раз сложились условия для переговоров, и Нетаньяху может стать приемлемым посредником как для Путина, так и для Зеленского», — счел эксперт.

Накануне, 13 ноября, Нетаньяху официально получил мандат на формирование правительства от президента Ицхака Герцога. У победившего на выборах политика теперь есть 28 дней на то, чтобы подобрать членов кабмина. Но ожидается, что новое правительство начнет работу гораздо раньше этого срока, поскольку коалиционные переговоры уже ведутся, и необходимые соглашения достигнуты.

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Валентина Шварцман
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