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16:34, 14 ноября 2022Забота о себе

Стал известен размер алиментов экс-мужа Мэрайи Кэри на 11 детей

The Sun: комик Ник Кэннон платит 11 детям от разных женщин три миллиона долларов в год

Фото: Diego Corredor / Globallookpress.com

Экс-муж Мэрайи Кэри, комик, актер и телеведущий Ник Кэннон, платит не менее трех миллионов долларов в год на содержание своих 11 детей от разных женщин. Размер алиментов отца-рекордсмена стал известен изданию The Sun.

В ноябре у Кэннона и диджея Эбби де ла Россы родился третий общий ребенок — дочь с необычным именем Beautiful Zeppelin (дословно Прекрасный Дирижабль — прим. «Ленты.ру»). Она стала четвертым ребенком телеведущего с начала года.

Спустя всего несколько дней после ее рождения Кэннон сообщил, что скоро наследников станет еще больше. Ожидается, что 12-й ребенок появится на свет в декабре. Его матерью станет модель Алисса Скотт. Другой сын Скотт и Кэннона скончался от опухоли мозга в прошлом году.

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Адвокат по семейным делам Голди Шон отметила, что при таком богатом отце образ жизни детей с матерью должен быть на высоком уровне. По ее оценке, Кэннон тратит на детей не меньше трех миллионов долларов в год.

от 20 до 60тысяч долларов

ежемесячно получает каждый ребенок Ника Кэннона

Шон полагает, что с появлением третьего ребенка доход Эбби де ла Россы взлетит до небес. «Эбби, вероятно, получала от него от 600 до 750 тысяч долларов в год только в виде алиментов. Плюс он оплачивал покупку вещей, образование и развлечение детей. Теперь она будет получать алименты около миллиона долларов», — прокомментировала Шон.

Также адвокат предположила, что Кэннон не платит алименты на двойняшек Маррокана и Монро, которых родила Мэрайя Кэри, так как она зарабатывает намного больше него. Шон не исключила, что поп-дива сама может перечислять ему приличную сумму в виде отступных после развода.

Ник Кэннон известен своими успехами на любовном фронте больше, чем достижениями в творчестве. Кроме Мэрайи Кэри, Эбби де ла Розы и Алиссы Скотт, его дети родились у моделей Бриттани Белл, Бреаны Тиеси и Ланиши Коул. Также он встречался с Ким Кардашьян, певицей Кристиной Милиан и моделью Джессикой Уайт.

Мэрайя Кэри была единственной женой Кэннона. Их брак длился с 2008 по 2016 год. Их дети родились в апреле 2011 года. После развода в течение нескольких лет телеведущий обзавелся десятком наследников.

Большинство отпрысков Кэннона получают необычные имена. В частности, у него есть сыновья Золотой Сайгон (Golden Sygon), Восставший Мессия (Rise Messiah) и Легендарная Любовь (Legendary Love), а его дочерей, появившихся на свет после развода, зовут Могущественная Королева (Powerful Queen) и Ониксовый Лед (Onyx Ice Cole).

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес оправдалась за смену фамилии после свадьбы. Она объяснила, что любит традиции и романтику.

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Вера Владзиевская
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