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01:02, 14 ноября 2022Ценности

Трансгендер с внешностью Барби вышел в свет с глубоким декольте и удивил фанатов

Трансгендер Родриго Алвес из Бразилии вышел в свет с глубоким декольте и удивил фанатов

Фото: Gartner / Globallookpress.com

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, известный под именем Джессика, прошелся по улицам Лондона в откровенном наряде и удивил фанатов. Соответствующие снимки приводит издание DailyMail.

39-летний уроженец Бразилии вышел в свет в зеленом атласном платье с глубоким декольте, демонстрировавшим его грудь. Алвес дополнил свой образ черными классическими туфлями, сумкой люксового бренда Chanel, а в качестве аксессуаров подобрал квадратные серьги-подвески и ожерелье. При этом на размещенных кадрах видно, что герой материала решил сделать акцент на глаза, нанеся на веки блестящие тени, а прямые волосы уложил на одну сторону.

Читатели издания удивились внешнему виду инфлюэнсера, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «О Господи», «Не могу поверить, что я это вижу», «У меня нет слов», «А мне на секунду вообще показалось, что это Мадонна», — написали они.

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Известно, что трансгендер сделал десятки пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Новый образ обошелся герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (62,9 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

В октябре Алвес снялся в чулках для своей страницы в OnlyFans. Трансгендер выбрал для фотосессии корсет и трусы нежно-розового цвета, оформленные множеством мелких цветов. Кроме того, знаменитость примерил халат на завязках и черно-розовый комплект, состоящий из бюстгальтера и полупрозрачной юбки.

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Екатерина Ештокина
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