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01:03, 18 октября 2022Ценности

Трансгендер с внешностью Барби снялся в нижнем белье для OnlyFans

Трансгендер Родриго Алвес из Бразилии снялся в чулках для своей страницы в OnlyFans

Фото: @BackGrid

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, снялся в нижнем белье для своей страницы в OnlyFans. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

39-летний уроженец Бразилии выбрал для фотосессии корсет и трусы нежно-розового цвета, оформленные множеством мелких цветов. Он дополнил свой образ чулками, кремовыми туфлями на каблуке и золотым браслетом. Кроме того, знаменитость примерил халат на завязках и черно-розовый комплект, состоящий из бюстгальтера и полупрозрачной юбки. При этом на размещенных кадрах видно, что герой материала решил сделать акцент на глаза, нанеся на веки блестящие тени, а волосы распустил и уложил в аккуратные локоны.

Ранее Родриго Алвес появился в блестящем облегающем платье длины миди с рукавами и открытыми плечами, которое обнажало часть его бюста. Отмечается, что в данном образе он посетил ресторан Seen в Сан-Паулу, где встретился со своими друзьями.

В январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

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Мария Винар
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