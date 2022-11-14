Венгрия отказалась участвовать в миссии ЕС по обучению украинских военных

Сийярто: Будапешт не будет принимать участие в миссии ЕС по обучению военных Украины

Будапешт отказался принимать участие в миссии Европейского союза (ЕС) по обучению украинских военных. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Глава венгерского МИД напомнил, что 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято решение о создании такой миссии, страна воздержалась при голосовании по данному вопросу.

«Мы не участвуем в обучении [украинских военнослужащих] и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — подчеркнул Сийярто.

В понедельник, 14 ноября, министры иностранных дел стран Евросоюза решили начать учебную миссию для Вооруженных сил Украины. Планы дислокации предусматривают, что около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах объединения.

Ранее Сийярто рассказал, что Будапешт отказывается поддерживать планы ЕС по совместному финансированию Украины. Глава МИД отметил, что страна собирается продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку, но подчеркнул, что Венгрия не хочет становиться частью каких-либо договоренностей, предусматривающих совместное финансирование с другими государствами-членами ЕС.