В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона

В Крыму пересмотрят меры обеспечения безопасности после отвода ВС России из Херсона

Власти Крыма пересмотрят меры, которые необходимы для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в Telegram.

«Для нас отход из Херсона имеет и то последствие, что фронт приблизился к Крыму. Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры», — подчеркнул Константинов.

По его словам, власти Крыма должны быть готовы оказать необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.