На саммите G20 впервые отказались от одной традиции из-за ситуации на Украине

Kyodo: на саммите G20 впервые отменили совместное фотографирование участников

На саммите G20, который проходит на индонезийском острове Бали, отменили традиционное совместное фотографирование. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организаторов.

Согласно имеющимся данным, причиной отказа от традиции стали разногласия участников по поводу ситуации на Украине. В частности, представители европейских стран и США выступили против мероприятия из-за участия в саммите российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как отмечает ТАСС, совместное фотографирование на G20 отменяется впервые. Ранее участники саммита не могли принять итоговые документы по результатам ряда встреч ввиду украинского конфликта.

14 ноября главное иммиграционное управление Индонезии выразило опасение в том, что группа иностранцев может устроить срыв саммита «Большой двадцатки». Такие сведения передали соответствующие министерства и учреждения страны. Согласно полученной информации, речь идет о лицах, подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства.