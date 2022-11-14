Власти Индонезии испугались срыва саммита G20

Власти Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 группой иностранцев

Главное иммиграционное управление Индонезии выразило опасение в том, что группа иностранцев может устроить срыв саммита «Большой двадцатки» (G20), который планируется начать 15 ноября на Бали. Об этом пишет портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны.

Уточняется, что сведения о срыве предстоящего саммита передали соответствующие министерства и учреждения страны. Согласно полученной информации, речь идет о лицах, подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства.

Как заявил Экатьяджана, управлением будут приняты необходимые меры при любом вмешательстве иностранных граждан в саммит «независимо от их происхождения и целей». Помимо этого, в Индонезии открыт онлайн-канал для получения информации от общественности о подозрительных действиях иностранцев.

Экатьяджана добавил, что иностранных граждан, ранее устроивших демонстрации, депортировали из страны.

Саммит G20 будет проходить 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии представит глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ главы государства от участия в саммите G20. В своем заявлении он отметил, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России.