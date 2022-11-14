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04:35, 14 ноября 2022Мир

В Британии раскрыли план по будущему устройству Европы

Guardian: Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в ЕС

Фото: Pixabay

Франция и Германия рискуют лишиться своего доминирующего положения в Европейском Союзе на фоне стремления США переместить центр геополитической тяжести в Восточную Европу. Такое мнение выразили в статье Guardian.

«Это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка», — отмечается в материале.

В статье приводятся сведения о том, что США уже «вкачивают деньги и технологии» в Восточную Европу. Взамен Вашингтон требует то, что ему не могут дать эти страны, а именно — четкую позицию в отношениях с Китаем.

При этом страны западной Европы не готовы мириться со смещением геополитического центра тяжести Европы на восток и усилением влияния США на континенте, заключил автор материала.

Ранее кандидат политических наук Станислав Бышок в разговоре с «Лентой.ру» предрек торговую войну между США и Европейским союзом. По его мнению, американские планы по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, вероятнее всего, вызовут ответные меры в странах Евросоюза.

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Марина Совина
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