Пригожин в дождевике и балаклаве Balenciaga развеселил фанатов

Продюсер Иосиф Пригожин подвергся критике в сети за съемку в одежде Balenciaga

Продюсер Иосиф Пригожин принял участие в модной съемке и подвергся критике в социальных сетях. Снимки опубликованы на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летний бизнесмен поделился черно-белыми фотографиями, на которых он позирует рядом с автомобилем в одежде люксового бренда Balenciaga. Предпринимателя запечатлели в длинном дождевике черного цвета, прямых брюках и массивных ботинках из кожи. Образ знаменитости дополнила балаклава, полностью закрывающая лицо.

Подписчиков развеселил внешний вид Пригожина, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Халат водопроводчика и суровое лицо — не к месту», «Что-то фотограф вам голову морочит», «Какой-то санитар», «Что-то не ваше, на ваш взгляд», «Не ваш стиль», «Детей пугать», «Темните Иосиф», «Совсем заняться нечем», — высказывались фанаты.

Ранее Пригожин назвал оскорбления в адрес уехавшей певицы Аллы Пугачевой паскудством. «Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений», — сообщил продюсер. Он заявил, что те, кто обвиняют уехавших людей в предательстве, — негодяи.