В Харьковской области повредили промышленный объект

Власти Харьковской области заявили о повреждении объектов промышленности и инфраструктуры

В Харьковской области были повреждены объекты промышленности и инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. (…) В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект», — написал он. Синегубов уточнил, что на объекте инфраструктуры произошел пожар.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном обстреле Индустриального района города. По его словам, предварительно, попадание произошло в промышленный объект. Также сообщалось, что в городе и его окрестностях произошли взрывы.

4 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали цеха украинских военных заводов в Харькове и Днепропетровской области. Уточняется, что на предприятиях осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.

