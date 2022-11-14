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10:14, 14 ноября 2022Бывший СССР

В Харьковской области повредили промышленный объект

Власти Харьковской области заявили о повреждении объектов промышленности и инфраструктуры

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Харьковской области были повреждены объекты промышленности и инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. (…) В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект», — написал он. Синегубов уточнил, что на объекте инфраструктуры произошел пожар.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ракетном обстреле Индустриального района города. По его словам, предварительно, попадание произошло в промышленный объект. Также сообщалось, что в городе и его окрестностях произошли взрывы.

4 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали цеха украинских военных заводов в Харькове и Днепропетровской области. Уточняется, что на предприятиях осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.

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Кристина Есикова
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