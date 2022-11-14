В аэропорту Пулково задержали скрывавшегося 13 лет от полиции иностранца

В аэропорту Пулково задержали иностранца, находившегося 13 лет в розыске за изнасилование

В аэропорту «Пулково» сотрудники полиции задержали 43-летнего гражданина среднеазиатского государства, находящегося 13 лет в розыске. Об этом в среду, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, 13 ноября правоохранители заметили фигуранта в зале регистрации. Выяснилось, что в Чите его подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Иностранца доставили в дежурную часть. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС), вскоре его передадут инициатору розыска.

Ранее стало известно, что в Пулково полиция задержала 18-летнего иностранца-экстремиста, находившегося в розыске.