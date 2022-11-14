Западных гарантов Минских соглашений обвинили в нежелании мира на Украине

Постпред Белоруссии при ООН: западные гаранты Минских соглашений не хотели мира на Украине

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков заявил, что западные государства, которые выступали гарантами Минских соглашений, не стремились к урегулированию ситуации на Украине. Об этом белорусский дипломат сообщил на сессии Генассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости.

«Действительно ли западные государства, так называемые гаранты упомянутых Минских соглашений желали урегулирования ситуации? Ответ сегодня, к сожалению, совершенно очевиден», — сказал постпред. Он также обвинил западные государства в том, что их действия привели к конфликту между Россией и Украиной, в частности, одобрение госпереворота в 2014 году и накачивание Киева оружием. «Западные государства — гаранты соглашений — не выполнили свои обязательства. Если бы они это сделали, мы сегодня в этом зале эту проблему бы не обсуждали», — резюмировал белорусский дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина публично отказалась от выполнения Минских соглашений. Он указал, что власти Киева пошли на такой шаг при поддержке их западных кураторов.