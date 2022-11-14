Умер актер фильма «Раба любви» Александр Сайко

Актер и режиссер Александр Сайко умер в 73 года

Умер актер и режиссер Александр Сайко. Об этом сообщает «Российская газета».

Артист, известный по фильму «Раба любви», скончался в возрасте 73 лет. Причина его смерти не уточняется.

Сайко родился 5 июля 1949 года. Он окончил ГИТИС, после чего в 1967 году начал учиться в Студии при ЦДТ. Позднее актер работал в Центральном детском театре. В 1970-х он начал сниматься в кино. Среди фильмов и сериалов с его участием — «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции» и «Сто солдат и две девушки».

Артист работал в театре «Сфера», Москонцерте, театре-студии «Персонаж» и Центральном театре Советской армии. Также он основал театр «Русский дом», где был художественным руководителем.