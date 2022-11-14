Евросоюз ввел санкции против восьми россиян за «распространение химоружия»

ЕС ввел санкции против 8 россиян и 2 сирийцев за «распространение и применение химоружия»

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении восьми россиян за «распространение и применение химоружия». По этой же причине в черный список попали два гражданина Сирии. Также ограничения были введены против сирийской металлургической компании MHD Houranieh & Sons, которую ЕС назвал «ответственной за обеспечение сырьем производств химического оружия в Сирии». Об этом говорится в постановлении на сайте Совета Евросоюза.

В документе уточняется, что включенные в список российские граждане связаны с отравлением в 2020 году основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По утверждению ЕС, они являются сотрудниками ФСБ, а также экспертами в области химоружия.

«Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия в настоящее время применяются в общей сложности к 25 физическим и трем юридическим лицам. На лиц, включенных в список, распространяется замораживание активов и запрет на поездки, препятствующий их въезду или транзиту через территории ЕС. Лицам и компаниям из ЕС также запрещено предоставлять средства перечисленным лицам», — говорится в постановлении.

13 октября Евросоюз на год продлил санкции в отношении физических и юридических лиц из России, которых обвиняют в распространении и применении химического оружия.